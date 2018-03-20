Украина попросила Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, которого следствие считает заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила во вторник пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Ранее министерство внутренних дел Украины объявило Тюрина в розыск.

"По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный секретариат интерпола направлены материалы в отношении гражданина РФ Владимира Тюрина для постановки его на учет в качестве разыскиваемого лица", — цитирует Максимец агентство УНН.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.