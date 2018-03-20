РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Высылаемые из Лондона российские дипломаты и их дети настроены оптимистично

Сюжет:
Высылка российских дипломатов из Британии (132)
17:0520.03.2018
34412
© REUTERS / Toby MelvilleСотрудники посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018Сотрудники посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Мария Табак. Российские дипломаты, по требованию властей Великобритании покидающие Соединенное Королевство, настроены оптимистично, а их дети рады возможности прославиться.

В настоящее время высылаемые 23 дипломата и члены их семей — всего около 80 человек — собрались в зале ожидания лондонского аэропорта Стэнстед.

Женщины и дети

"Ура, мы будем знаменитыми, нас покажут по телевизору!" — в восторге закричал мальчик лет семи, когда увидел операторов российских телеканалов.

"Я хочу дать интервью", — перебил его другой мальчик, чуть постарше.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville
Они деградировали: с кем нам теперь договариваться

Дети радостно бегают по залу, играют, позируют журналистам. Дети постарше смотрят видео на айфонах родителей. Все с удовольствием фотографируются.

"Мы так все сплотились за эти дни, это удивительное ощущение, необъяснимое", — отметила жена одного из уезжающих сотрудников посольства.

"Я возвращаюсь в Москву, на работу!" — сказала РИА Новости жена одного из дипломатов.

"А вы что думали? Что тут все плакать будут?" — сказала жена другого дипломата под смех собравшихся вокруг. "Слезы уже все выплаканы, да и были они от неожиданности. Так-то мы ко всему готовы, было бы надо — и за 48 часов бы собрались, а тут неделю дали — вполне по-божески", — добавила она

Они рассказали, что, несмотря на то, что дети не смогли спокойно закончить учебный год, аттестаты им были выданы, с учетом исключительной ситуации, досрочно.

"Сложней всего была вот вся эта путаница, как все это собрать самое сложное. Школа на основании трех четвертей закрыла год, поставила отметки четвертные и годовые. В школы будут устраивать детей, по месту жительства у нас будет школа", — рассказала Ольга.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Выезд машин с высылаемыми российскими дипломатами из посольства в Лондоне

"Все в порядке. Бывает"

Сами дипломаты настроены тоже оптимистично, хотя и не все были готовы говорить с журналистами "под запись".

Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена

"Мы возвращаемся домой, работать будем. Ничего не случилось, все в порядке. Бывает", — сказал один из них РИА Новости.

Многие дипломаты везут с собой домашних животных, среди которых был замечен кролик. Собак спешно выгуливают у терминала аэропорта, многие животные выглядят куда более взволнованно, чем их хозяева.

Спецборт, которым дипломаты и их семьи отправятся в Москву, уже прибыл.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер России на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

История вопроса

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Александр Васильевич
Какой тут оптимизм? Сидели в приличном месте на зарплате в фунтах - теперь поедут в Зимбабве.
17:26
20.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Павел Малев
"Если плюнуть в Россию - она утрётся! Если плюнет Россия - мир захлебнётся!"
(Маргарет Теттчер)
17:17
20.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Ратибор
Дети, конечно, есть дети... Но в голове у них уже либерально-тусовочная "каша": прославиться, покажут по ящику...
Кто-нибудь из них может прославиться хотя бы на "Голосе" или "Лучше всех" ?
17:11
20.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена