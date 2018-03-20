Высылаемые из Лондона российские дипломаты и их дети настроены оптимистично

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Мария Табак. Российские дипломаты, по требованию властей Великобритании покидающие Соединенное Королевство, настроены оптимистично, а их дети рады возможности прославиться.

В настоящее время высылаемые 23 дипломата и члены их семей — всего около 80 человек — собрались в зале ожидания лондонского аэропорта Стэнстед.

Женщины и дети

"Ура, мы будем знаменитыми, нас покажут по телевизору!" — в восторге закричал мальчик лет семи, когда увидел операторов российских телеканалов.

"Я хочу дать интервью", — перебил его другой мальчик, чуть постарше.

Дети радостно бегают по залу, играют, позируют журналистам. Дети постарше смотрят видео на айфонах родителей. Все с удовольствием фотографируются.

"Мы так все сплотились за эти дни, это удивительное ощущение, необъяснимое", — отметила жена одного из уезжающих сотрудников посольства.

"Я возвращаюсь в Москву, на работу!" — сказала РИА Новости жена одного из дипломатов.

"А вы что думали? Что тут все плакать будут?" — сказала жена другого дипломата под смех собравшихся вокруг. "Слезы уже все выплаканы, да и были они от неожиданности. Так-то мы ко всему готовы, было бы надо — и за 48 часов бы собрались, а тут неделю дали — вполне по-божески", — добавила она

Они рассказали, что, несмотря на то, что дети не смогли спокойно закончить учебный год, аттестаты им были выданы, с учетом исключительной ситуации, досрочно.

"Сложней всего была вот вся эта путаница, как все это собрать самое сложное. Школа на основании трех четвертей закрыла год, поставила отметки четвертные и годовые. В школы будут устраивать детей, по месту жительства у нас будет школа", — рассказала Ольга.

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"Все в порядке. Бывает"

Сами дипломаты настроены тоже оптимистично, хотя и не все были готовы говорить с журналистами "под запись".

"Мы возвращаемся домой, работать будем. Ничего не случилось, все в порядке. Бывает", — сказал один из них РИА Новости.

Многие дипломаты везут с собой домашних животных, среди которых был замечен кролик. Собак спешно выгуливают у терминала аэропорта, многие животные выглядят куда более взволнованно, чем их хозяева.

Спецборт, которым дипломаты и их семьи отправятся в Москву, уже прибыл.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер России на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

История вопроса

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".