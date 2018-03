Парламент Британии дал Цукербергу неделю для ответа по Cambridge Analytica

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Парламент Великобритании попросил основателя Facebook Марка Цукерберга в течение недели ответить на вопросы в связи с делом компании Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные 50 миллионов пользователей соцсети во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Соответствующее письмо было направлено Цукербергу в понедельник комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин британского парламента. В письме отмечается, что после публикаций в газете The New York Times и The Guardian "пришло время услышать от главы Facebook, обладающего достаточными полномочиями" точную информацию об этом деле.

Ответы на поставленные вопросы парламентарии намерены получить до 26 марта, указано в обращении.

В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

В субботу генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.