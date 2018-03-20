В Тулузе из-за спора о домогательствах в больнице убрали картину о медицине

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Руководство университетской больницы во французской Тулузе распорядилось снять со стены провисевшую около 10 лет картину после вспыхнувшей вокруг нее полемики о сексуальных домогательствах.

Инициативная группа, в которую вошли интерны больницы, ранее обратилась с открытым письмом к руководству. В документе, распространенном французскими СМИ, говорится о том, что "на полотнах, размещенных в интернатуре, присутствуют сюжеты, связанные с сексуальными домогательствами".

Так, на одной из картин изображена обнаженная лежащая женщина, которую окружают врачи-монахи и несколько других голых женщин. Запечатленная сцена напоминает консилиум или урок с привлечением наглядного пособия.

Как пояснили РИА Новости в медицинском учреждении, картина, посвященная истории врачевания, висела в помещении, где располагается ассоциация интернов, "примерно лет десять".

"Сначала появилось открытое письмо от коллектива интернов. Мы сказали, что лишь предоставляем помещение для пребывания там интернов, и что судьбу картины должна решать ассоциация. Однако на протяжении долгого времени коллективного решения по этому вопросу так и не появилось. В итоге к Международному дню борьбы за права женщин было принято решение снять картину", — сказал представитель больницы.

Он добавил, что история с картиной "послужила толчком к тому, чтобы вновь привлечь внимание к проблемам домогательств и проблеме равенства мужчин и женщин".