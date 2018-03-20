В Тулузе из-за спора о домогательствах в больнице убрали картину о медицине

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Руководство университетской больницы во французской Тулузе распорядилось снять со стены провисевшую около 10 лет картину после вспыхнувшей вокруг нее полемики о сексуальных домогательствах.
Так, на одной из картин изображена обнаженная лежащая женщина, которую окружают врачи-монахи и несколько других голых женщин. Запечатленная сцена напоминает консилиум или урок с привлечением наглядного пособия.
Как пояснили РИА Новости в медицинском учреждении, картина, посвященная истории врачевания, висела в помещении, где располагается ассоциация интернов, "примерно лет десять".
Он добавил, что история с картиной "послужила толчком к тому, чтобы вновь привлечь внимание к проблемам домогательств и проблеме равенства мужчин и женщин".