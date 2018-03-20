РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Строительство плотин на Украине "добьет" Днестр, заявили эксперты

15:5320.03.2018
03550
© РИА Новости / Н. КозловскийПерейти в фотобанкРека Днестр в Молдавии. Архивное фотоРека Днестр в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости / Н. Козловский
Перейти в фотобанк

КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Молдавские и украинские ученые заявили о продолжающемся ухудшении состояния основных речных бассейнов Молдавии, которые подвергаются интенсивному антропогенному воздействию, сообщил Sputnik Молдова.

Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Ученые выяснили, что наносит главный вред Байкалу

Особую тревогу вызывает состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что приведет к непрогнозируемым и, вероятно, катастрофическим последствиям.

По словам профессора Института зоологии Академии Наук Молдавии Елены Зубковой, учитывая, что на Днестр приходится 80% потребления воды в республике, эта река имеет особенное значение.

К сожалению, подчеркнула ученый, в заключениях академических институтов Украины о состоянии Днестра содержатся данные 50-х — 60-х годов, а о современном состоянии реки сведений очень мало.

Эти исследования не позволяют сделать правильные выводы о реальной ситуации. Некоторые даже говорят, что негативной международной реакции на строительство плотин на Днестре не будет.

По словам Зубковой, у молдавских экспертов нет никаких данных о том, что произойдет со стоком реки ниже плотин, которые собираются построить.

Она напомнила, что, по международным законам, независимо от того, где берет начало река, ни одна страна не имеет право брать более 50% ее водных ресурсов.

Влияние погоды на человека
© Fotolia / kevron2001
Человек для Земли или Земля для человека?

Несмотря на то, что потребление воды в Молдавии уменьшилось в двадцать раз по сравнению с советскими временами, её не хватает.

"Возникает вопрос, а где мы будем брать воду?" — отметила специалист.

По ее словам, итоги последних исследований молдавских ученых украинские институты замалчивают, а реальность такова: количество видов рыб уменьшилось на 70 процентов, у реки нет естественных стока и половодья, Днестр уже не в состоянии самоочищаться.

"Мы сегодня не можем говорить о Днестре как о полноценной живой реке. Более того, у нас в бассейне Днестра резко сократилась лесистость — с 6 до 2 процентов. Мы сами усугубляем положение", — считает доктор биологических наук.

В свою очередь директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологических наук Илья Тромбицкий подчеркнул, что решить создавшуюся ситуацию можно только на политическом уровне — путем внедрения европейского законодательства. Но проблема, по его словам, заключается в том, что правительства обоих государств не решают проблему в интересах своих олигархов.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена