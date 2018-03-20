В МИД оценили перспективы будущих контактах с новым госсекретарем США

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Приступить к проработке контактов с выдвинутым на пост нового госсекретаря США Марком Помпео можно будет после утверждения его кандидатуры на должность, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Трамп в прошлый вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

"Что касается контактов с будущим госсекретарём (США), то, когда пройдут все необходимые для его утверждения процедуры, естественно, этот вопрос перейдёт в практическую плоскость", — сказал Рябков журналистам.

Говоря о команде Помпео Рябков отметил, что "никаких радикальных изменений в различных звеньях госдепартамента мы не видим, происходят перестановки сотрудников на разных должностях".

"Я не вижу в этом ничего экстраординарного", — отметил он.