Представитель Порошенко призовет Раду признать результаты выборов в России

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Если парламент Украины признает нелегитимными результаты выборов президента РФ, Киев не сможет полноценно вести переговоры с Москвой, в том числе о возвращении на родину осужденных в России украинцев и размещении миротворцев ООН в Донбассе, считает представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. При этом парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности выборов президента Российской Федерации.

"Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по таким существенным и чувствительным позициям для нас", — сказала Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал 112 Украина.

Луценко отметила, что комитет Рады по иностранным делам будет убеждать депутатов в сессионном зале поддержать позицию о непризнании результатов выборов президента России только в Крыму.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан. Он заявлял, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, и других украинских граждан.