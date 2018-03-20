Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Японии

ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник утром обсудила ситуацию с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с премьером Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба правительства.

"Премьер-министр Абэ осудил инцидент и сказал, что Япония разделяет наше твердое убеждение в том, что с использованием химического оружия никогда нельзя мириться. Он выразил искреннюю симпатию к жертвам и сказал, что Япония разделяет наше негодование", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.

Сообщается, что в телефонной беседе с Абэ Мэй указала на то, что инцидент является грубым нарушением "международного права и государственного суверенитета".

Собеседники, отмечается в сообщении, согласились в том, что ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием и "Россия должна дать серьезный ответ, включая полноценное сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия".

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

МИД РФ обнародовал ответные меры: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".