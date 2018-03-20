Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Японии

ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник утром обсудила ситуацию с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с премьером Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба правительства.
Сообщается, что в телефонной беседе с Абэ Мэй указала на то, что инцидент является грубым нарушением "международного права и государственного суверенитета".
Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
МИД РФ обнародовал ответные меры: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".