Лидер лейбористов выразил желание сохранить отношения с Россией

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер парламентской оппозиции, лейборист Джереми Корбин заявил, что продолжил бы "вести дела" с Россией, хотя "все пальцы" указывают на нее в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Корбин заявил в эфире радиостанции BBC Radio 4, что продолжил бы "вести дела" с Россией, но решительно и основываясь на ценностях Великобритании. Кроме того, Корбин добавил, что прежде чем обвинять Москву, он бы хотел получить "абсолютно конкретный ответ" об источнике нервно-паралитического вещества.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".