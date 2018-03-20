Израиль нарушил обязательства перед палестинцами, считает эксперт

Палестинский демонстрант перебегает через кактусовое поле во время столкновений с израильскими силами на границе между Израилем и Секотором Газа. Архив

Палестинский демонстрант перебегает через кактусовое поле во время столкновений с израильскими силами на границе между Израилем и Секотором Газа. Архив

ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Израиль серьезно нарушил свои обязательства как страны-оккупанта в обеспечении права на здравоохранение жителей оккупированных палестинских территорий, заявил независимый эксперт ООН по мониторингу ситуации на палестинских территориях Майкл Линк.

"Израиль не выполнил свои обязательства в рамках международного законодательства по обеспечению здравоохранения и благосостояния палестинского населения, которое находится под их контролем", — заявил он.

По мнению Линка, из-за оккупации со стороны Израиля система здравоохранения в Секторе Газа находится на грани коллапса.

"Израильская оккупация палестинских территорий, с расширением поселений, аннексией территории, конфискацией частной и общественной земли, грабежом ресурсов, публичными заявлениями о желании постоянного контроля над всей частью палестинской территории и её фрагментами, несет в себе крайне разрушительное воздействие на здравоохранение и более широкие социальные детерминанты для здоровья палестинцев на оккупированной территории", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что оккупирующая держава на временный период оккупации обязана обеспечить право населения на здравоохранение.

"Исходя из этих обязательств, Израиль нарушил свою ответственность в отношении права на здоровье на оккупированной палестинской территории", — заключил Линк.