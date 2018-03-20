Ирак готов сотрудничать с Турцией для обеспечения безопасности границ

БАГДАД, 20 мар — РИА Новости. Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции Ирака, полученном в распоряжение РИА Новости.

Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли во вторник принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства. Во время встречи посол подтвердил готовность своей страны сотрудничать с Ираком в сфере борьбы с терроризмом.

"Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах", — заявил министр.

По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, в первую очередь, со своим соседом Турцией.

Как сообщается в пресс-релизе, Йылдыз заявил, что на турецко-сирийских и турецко-иракских границах дислоцированы террористические группировки, и Турция начала военные операции по зачистке границ от террористов при сотрудничестве с иракским правительством.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 марта заявил о готовности Ирака и Турции провести операцию на севере Ирака против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) после выборов в Ираке.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.