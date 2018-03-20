БАГДАД, 20 мар — РИА Новости. Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции Ирака, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах", — заявил министр.
По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, в первую очередь, со своим соседом Турцией.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 марта заявил о готовности Ирака и Турции провести операцию на севере Ирака против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) после выборов в Ираке.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.