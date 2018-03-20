В Бердичеве вандалы повредили памятник генералу Ватутину

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. В городе Бердичеве Житомирской области вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину, сообщило местное издание "Бердичевский взгляд".

Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт во время битвы за Днепр и освобождения Киева.

"По словам очевидцев, к памятнику подошли четверо молодых людей с молотками в руках. И через несколько минут цинично полностью разрушили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. На замечания они ответили, что декоммунизация продолжается", — пишет издание. По его данным, это произошло 19 марта.

Вандалы уже не раз оскверняли памятники Ватутину в разных городах Украины. Например, в мае прошлого года они облили красной краской монумент в центре Киева, а в августе такой же инцидент произошел в Полтаве.

С мая 2015 года на Украине действует так называемый "закон о декоммунизации", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Так, Киевский городской совет переименовал проспект Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.