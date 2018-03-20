Турция раскритиковала доклад ООН о нарушениях прав человека в стране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МИД Турции назвал бессмысленным и предвзятым доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о действии режима чрезвычайной ситуации в стране и связанных с ним массовых нарушениях.
В заявлении турецкого МИД говорится, что доклад не имеет смысла, поскольку его составители "полностью проигнорировали" террористические угрозы в адрес Турции, а также последствия попытки военного переворота, который угрожал правам человека и демократической жизни государства.
В Анкаре отметили, что считают позицию УВКПЧ неприемлемой и осуждают ее.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.