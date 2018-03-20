Турция раскритиковала доклад ООН о нарушениях прав человека в стране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МИД Турции назвал бессмысленным и предвзятым доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о действии режима чрезвычайной ситуации в стране и связанных с ним массовых нарушениях.

Ранее во вторник УВКПЧ опубликовало доклад, в котором говорилось, что продолжение действия режима ЧП в Турции привело к массовым нарушениям прав человека, а характер выпускаемых декретов указывает на возможное злоупотребление властью с целью искоренения неугодной точки зрения.

В заявлении турецкого МИД говорится, что доклад не имеет смысла, поскольку его составители "полностью проигнорировали" террористические угрозы в адрес Турции, а также последствия попытки военного переворота, который угрожал правам человека и демократической жизни государства.

"Как стало ясно еще из предыдущих заявлений, Верховный комиссар, подписавший текст, потерял объективность и непредвзятость в вопросах, касающихся Турции… Последний опубликованный им документ содержит необоснованные обвинения, совпадающие с пропагандой террористических организаций", — заявило внешнеполитическое ведомство Турции.

В Анкаре отметили, что считают позицию УВКПЧ неприемлемой и осуждают ее.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.