МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что введение новых санкций США является признаком того, что его страна "идет правильным путем".

"Президент (США) Дональд Трамп напуган. Это является признаком того, что Венесуэла идет по правильному пути… Рано или поздно мы закончим экономическую блокаду", — написал Мадуро в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, а Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций.

Позднее МИД Венесуэлы осудил новые санкции со стороны США, назвав их преступлением против человечности.