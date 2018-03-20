ХАМАС призвало Аббаса не вводить санкции из-за покушения на премьера ПНА

ГАЗА, 20 мар — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС и еще несколько фракций призвали палестинского лидера Махмуда Аббаса не вводить новые санкции против анклава и самому приехать туда для урегулирования кризиса во взаимоотношениях, возникшего после покушения на премьер-министра Рами Хамдаллу.

Аббас обвиняет ХАМАС в организации взрыва на пути следования кортежа Хамдаллы и шефа палестинских спецслужб Маджида Фараджа, которые неделю назад приехали с визитом в сектор Газа. При нападении они не пострадали.

"Мы призываем президента Аббаса приехать в Газу, чтобы преодолеть этот сложный этап, не прибегая к карательным мерам и контролируя расследование покушения на кортеж Хамадаллы", — сказано в совместном заявлении нескольких палестинских движений.

"Мы призываем службы безопасности на Западном берегу (реки Иордан) и в секторе Газа совместно работать над тем, чтобы выявить тех, кто участвовал в покушении на кортеж премьер-министра", — говорится в обращении.

Документ в числе прочих подписали представители ХАМАС, "Исламского джихада", Народного и Демократического фронтов освобождения Палестины.

Само движение ХАМАС выступило с осуждением нападения на кортеж Хамдаллы, а контролируемые им силовые структуры ведут расследование происшествия, которое угрожает процессу межпалестинского примирения.

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.