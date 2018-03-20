В Афганистане задержали россиянина, подозреваемого в вербовке террористов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ФСБ РФ в рамках уголовного дела о финансирования терроризма совместно с афганскими партнерами задержала россиянина, скрывавшегося в Афганистане, сообщает спецслужба во вторник.

"В рамках дела о финансировании террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Афганистана", — говорится в релизе.

Накануне во взаимодействии с Интерполом задержанного привезли на самолете из Кабула в Москву и передали российским силовикам. Сейчас он этапирован в Тверь для следственных действий.