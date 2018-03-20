У украинского посольства в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото

Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Польские националисты на акции у украинского посольства сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Евгений Приходько.

По его словам, депутат польского Сейма Роберт Винницкий также растоптал красно-черный флаг "Организации украинских националистов"*.

Приходько выразил надежду, что украинская сторона не ответит тем же и что польское правительство осудит "настолько радикальный способ декларирования своих взглядов под стенами украинского посольства".

Об акции также писали польские СМИ. По данным портала Fakty.interia, протестующие скандировали лозунги "Бандеровцы — убийцы", "Киев, свободный от фашизма" и держали в руках плакаты с надписями "Бандеровец — не мой брат", "Стоп антиполонизм, защищай правду".

Винницкий на акции заявил, что Украина "почитает пособников Гитлера, чтит убийц и преследователей не только поляков".

Ранее в этом году Польша приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.

Украинский президент Петр Порошенко выразил обеспокоенность решением польского парламента и заявил, что оценки, содержащиеся в нем, являются "абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для газеты Rzeczpospolita отметил, что Польша дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям против польских граждан. В МИДе Польше ответили, что слова Климкина "абсолютно не соответствуют действительности".

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