В ЕС не стали комментировать идею Климкина ввести санкции против Шредера

БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать предложение главы МИД Украины Павла Климкина о введении санкций против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за поддержки им российских проектов, напомнив лишь, что любые подобные меры требуют единогласного одобрения всеми членами Евросоюза.

Ранее Климкин заявил, согласно изданию Bild, что Евросоюзу следует ввести санкции против Шредера и "нужно изучить, как ЕС в данном случае может действовать".

"В более общем плане, санкции Евросоюза подлежат единогласному решению государств-членов", — заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным чиновник в ЕС. При этом он отметил, что не станет "комментировать комментарий".

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы.