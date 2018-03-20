Застрявшие в ОАЭ приморские моряки пожаловались на долги по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Застрявшие в ОАЭ моряки с судна "Кристал Ист" компании "Находка-Портбункер", которые просят помочь им вернуться на родину, заявили, что на судне закончилось топливо, а зарплату не платят с декабря, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский.

Танкер "Кристал Ист" компании "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке сообщили, что в генконсульство России в ОАЭ поступило обращение от российских моряков с судна "Кристалл Ист", с ним работают специалисты.

"Моряки сообщили, что у них закончилось топливо, выключились холодильники, пропала еда. Плюс они сидят без зарплаты с декабря. Но они знали, на что идут (судовладелец признан банкротом — ред.). Видимо, совсем без работы сидели, вот и согласились сменить экипаж", — сказал Осичанский.

По его словам, проблема также в том, что в ОАЭ сложно сделать визу. Консул пытается помочь на месте, однако ситуация зашла в тупик – судовладелец-банкрот заявляет, что у него нет денег, а на смену морякам некого прислать, так как на работу к нему никто не идет, зная финансовую ситуацию, пояснил Осичанский.

"Я предложил ему часто, раз в три месяца хотя бы, менять экипаж, если, конечно, туда кто-то согласится поехать. Судно, которым судовладелец должен покрыть долги, еще не продано, 26 марта будет суд, где определят его стоимость. Но потом будет аукцион – а это не быстро", — добавил он.