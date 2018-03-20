Застрявшие в ОАЭ приморские моряки пожаловались на долги по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Застрявшие в ОАЭ моряки с судна "Кристал Ист" компании "Находка-Портбункер", которые просят помочь им вернуться на родину, заявили, что на судне закончилось топливо, а зарплату не платят с декабря, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский.
В представительстве МИД РФ во Владивостоке сообщили, что в генконсульство России в ОАЭ поступило обращение от российских моряков с судна "Кристалл Ист", с ним работают специалисты.
"Моряки сообщили, что у них закончилось топливо, выключились холодильники, пропала еда. Плюс они сидят без зарплаты с декабря. Но они знали, на что идут (судовладелец признан банкротом — ред.). Видимо, совсем без работы сидели, вот и согласились сменить экипаж", — сказал Осичанский.
"Я предложил ему часто, раз в три месяца хотя бы, менять экипаж, если, конечно, туда кто-то согласится поехать. Судно, которым судовладелец должен покрыть долги, еще не продано, 26 марта будет суд, где определят его стоимость. Но потом будет аукцион – а это не быстро", — добавил он.