СМИ рассказали о сокращении длительности военных учений Южной Кореи и США

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Длительность учений военных США и Южной Кореи, начало которых намечено на 1 апреля, сокращена в два раза по сравнению с предыдущими годами, сообщает агентство Ренхап.

Регулярные учения Южной Кореи и США Key Resolve and Foal Eagle были приостановлены из-за Олимпиады в Пхенчхане. Представители министерства обороны Южной Кореи сообщили в Сеуле, что "учения пройдут в прежнем объеме, но их длительность будет сокращена".

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что "Key Resolve будут проходить в течение двух недель с середины апреля, а Foal Eagle в течение четырех недель". Обычно они проходят в течение двух месяцев.

Южнокорейские и американские военные утверждают, что масштабы учений не изменятся. Это означает, что в них примут участие около 23 тысяч американских военных и около 300 тысяч южнокорейских.

Как сообщает агентство, скорее всего, учения будут завершены до встречи на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая намечена на конец апреля.

Вместе с тем, ранее Пентагон сообщил, что учения "имеют тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы".