В МИД получили обращение приморских моряков, застрявших в ОАЭ

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке получило обращение российских моряков с судна "Кристалл Ист" компании "Находка-Портбункер", которые просят помочь им вернуться на родину, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Нам передали обращение российских моряков, которое поступило в генконсульство РФ в ОАЭ. Пока мы с ним работаем", — сказал собеседник.

По его словам, в данном случае представительство МИД выступает связующим звеном между заявителем и консульским департаментом МИД.

Как рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов, обращение от экипажа в профсоюз не поступало.

"Однако на судах судовладельца регулярно менялись моряки. Так, недавно на родину прилетели члены экипажа "Кристал Норд". Но представитель управляющей компании находится рядом (с портом) и ездит туда. Мы также будем разбираться с ситуацией с "Кристалл Ист", — добавил он.

В 2017 году РПСМ сообщал, что родственники членов экипажа принадлежащего "Находка-Портбункер" российского теплохода "Каролина Винд" подали заявление в Находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой помочь с репатриацией моряков. Проблемы на судне были с выплатой заработной платы, а также с доставкой продовольствия. Судно не может выйти из Персидского залива в ОАЭ в связи с окончанием срока действия судовых документов.

Также с июня в ОАЭ находится танкер "Кристал Ист" этого же судовладельца. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту находились семь членов экипажа. С "Каролины Винд" троих моряков уже репатриировали, им пришла замена, а экипаж "Кристал Ист" не мог уехать из-за отсутствия паспортов и денег.

В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье, им прилетела замена.