При стрельбе в торговом центре в Мехико убит один человек

МЕХИКО, 20 мар – РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в мексиканской столице в понедельник.

По данным прокуратуры Мехико, огонь открыл мужчина, стрелявший в свою знакомую. "Женщина 28 лет умерла в результате трех выстрелов со стороны 35-летнего мужчины, которой также ранил себя… этим вечером внутри торгового центра в колонии Хуарес района Куаутемок", — сообщило ведомство.

По предварительным данным, стрельба носила бытовой характер и была спровоцирована личным конфликтом. Мужчина и женщина были не только знакомы, но у них есть общий ребенок. Пострадавшую доставили в госпиталь, где она и скончалась от полученных ран. Стрелявший также находится в больнице в качестве задержанного.

Стрельба произошла в торговом центре на центральном проспекте Мехико Реформе, что вызвало мобилизацию крупных сил полиции на месте преступления.