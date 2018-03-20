США перенесли слушания по "российскому делу" на 9 мая

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российским фирмам "Агентство интернет-исследований" и Concord Management предложено явиться в суд в США 9 мая по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы, говорится в распоряжении суда.

Ранее первоначальные слушания были назначены на 19 марта, но суд их перенес.

На первоначальных слушаниях представителям ответчиков зачитывают обвинения в их адрес. Разбирательство дела по существу начинается на более позднем этапе.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая Евгения Пригожина, и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".

В обвинительное заключение Мюллера включены "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, которые, по данным обвинения, занимали различные должности в "Агентстве интернет-исследований".