МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились из-за политики Вашингтона, а не действий Москвы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, прокомментировав таким образом обвинения со стороны Белого дома.

"США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Россия "раздувает кризис" на Ближнем Востоке для подрыва американо-саудовских отношений.

"Они (представители России — ред.) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО", — заявил источник, отметив, что одновременно с этим Москва обещает Тегерану поставки современного оружия.