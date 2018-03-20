Власти Перу не дадут Мадуро приехать на "Саммит Америк"

МЕХИКО, 20 мар – РИА Новости. Власти Перу не дадут президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приехать на "Саммит Америк" в апреле, заявила в понедельник глава МИД южноамериканской страны Кайетана Алховин.

Еще в феврале правительство Перу официально отозвало приглашение президенту Мадуро для участия в саммите 13-14 апреля в Лиме. Однако позднее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро все равно примет участие в мероприятии.

"Ему (Мадуро) уже было отозвано приглашение, а президенты не приезжают без приглашений, если только они не приедут как туристы. У правительства есть все возможности и средства, чтобы не допустить приезда (Мадуро) ради защиты суверенного решения", — приводит портал 800 Noticias заявление Алховин.

Министр сообщила также, что правительство рассмотрело, но оставило без удовлетворения обращения президентов Никарагуа и Боливии с просьбой пересмотреть решение Лимы о неучастии Мадуро в саммите.