Спецслужбы США довольно быстро выяснили: это не так. Эксперты в один голос уверяли, что иракский режим не просто не связан с «Аль-Каидой»*, но является ее «естественным врагом», однако американские официальные лица продолжали настаивать на первоначальной версии.

«Ирак разрабатывал антракс (сибирская язва. — Прим. ред.), нервный газ и ядерное оружие более десятилетия. Этот режим использовал отравляющий газ для убийства тысяч собственных граждан, оставляя груды материнских тел на их мертвых детях. Он согласился принять международные инспекции, но потом выгнал инспекторов. Этому режиму есть что скрывать от цивилизованного мира», — говорил Джордж Буш в 2002 году.