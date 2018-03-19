Заложницу в консульстве Мали в Барселоне освободили

МАДРИД, 19 мар – РИА Новости. Полиция задержала человека, захватившего заложницу в почетном консульстве Мали в Барселоне, женщина не пострадала, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra в Twitter.

В 15.00 мужчина, по данным испанских СМИ, гражданин Мали, захватил в заложницы жену почетного консула этой страны в Барселоне. Представители правоохранительных органов несколько часов вели переговоры. Как ранее сообщалось, нападавший не был вооружен. Он требовал "урегулирования его административного положения".