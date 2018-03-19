ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США и КНДР могут заключить временное соглашение по ядерной программе по аналогии с тем, которое было достигнуто с Ираном, считает Сьюзанн Ди Маджио, руководитель программ "Диалог США-КНДР" научно-исследовательского центра "Новая Америка".

"Многие забыли, но перед иранским соглашением (СВПД – ред.) сначала было временное соглашение, которое заморозило его (Ирана – ред.) ядерную программу. Я представляю что-то похожее (в случае с КНДР)", — заявила Ди Маджио, выступая в Центре американского прогресса в Вашингтоне.

Ранее в марте сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В Белом доме сообщили, что саммит может состояться до конца мая 2018 года. Швеция называется одной из тех стран, где эта встреча может произойти.

По словам эксперта, новому госсекретарю США Майку Помпео, в случае если его утвердит сенат, предстоит донести до Пхеньяна позицию США по ряду вопросов, без чего договориться сторонам будет невозможно.

"Во-первых, то, что смена режима (в КНДР) не является нашей политикой. Во-вторых, укрепить понимание того, что они (КНДР) будут соблюдать мораторий на (ядерные и ракетные) испытания на время переговоров. Также нужно будет попытаться освободить трех американских заключенных, которые до сих пор в Пхеньяне. В-четвертых, (нужно будет) установить надежный дипломатический канал связи помимо разведканалов", — полагает Ди Маджио.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. До этого, в ноябре 2013 года, стороны заключили временное соглашение, в котором Иран согласился свернуть часть своей ядерной программы в обмен на освобождение от некоторых санкций.