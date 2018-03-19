РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Солсбери после трагедии: меньше туристов, больше полицейских

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (457)
21:4419.03.2018
02310
© AFP 2018 / Adrian Dennis Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis

СОЛСБЕРИ, 19 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Тихий английский городок Солсбери, в котором две недели назад произошла трагедия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, практически вернулся к обычной жизни. На улицах прогуливаются жители городка и немногочисленные туристы, работают магазины и кафе. Как чувствуют себя люди в старинном городе, упоминание которого в последние дни не сходит со страниц мировых СМИ, попытался выяснить корреспондент РИА Новости.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
МИД заявил, что программа "Новичок" не разрабатывается на территории России

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Расследование инцидента

После двух недель бездоказательных обвинений со стороны правительства Великобритании в адрес России в понедельник в Британию наконец-то прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как ожидается, они встретятся с руководством военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи для проверки образцов отравляющего вещества, обнаруженного на месте инцидента.

Однако в самом Солсбери экспертов в понедельник никто не видел. Как выяснил корреспондент РИА Новости, специалисты, скорее всего, прибудут сюда в ближайшие дни.

Вывоз автомобиля Сергея Скрипаля в специальном грузовом контейнере, Солсбери. 16 марта 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Чижов предположил, что может скрываться за секретностью в "деле Скрипаля"

Нет страха

Городок, который известен своим близким расположением к знаменитому Стоунхенджу, практически вернулся к своей обычной жизни: горожане неспешно идут по своим делам, по улицам гуляют туристы, слышен детский смех. Об инциденте здесь напоминает оцепленное место происшествия в центре города, а также ресторан ZiZi, в который в тот день заходили Сергей и Юлия. Около ресторана и скамейки в парке дежурят наряды полицейских, а также снуют тележурналисты.

Полицейский, который дежурит непосредственно около места происшествия, поделился с корреспондентом РИА Новости, что не опасается за свое здоровье. "Я думаю, что все будет хорошо. Мне не страшно", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин. Архив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин обратил внимание Макрона на бездоказательность обвинений Британии

Такого же мнения придерживаются проходящие мимо люди. Жительница Солсбери Сара, чей дом расположен непосредственно возле места трагедии, сказала, что страха нет ни у нее, ни у ее друзей. "Да, сначала я немного нервничала. Было бы совсем страшно, если бы это был теракт. Но этот инцидент был направлен на конкретных людей, а не на всех людей в целом. К тому же, если бы это угрожало здоровью населения, то власти, наверное, что-нибудь уже предприняли", — отметила она.

Молодой мужчина по имени Джон, прогуливавшийся в центре города с маленьким ребенком, также сказал, что не видит угрозы себе и своей семье в связи с инцидентом. "Не думаю, что это опасно для нас, мы живем, как обычно. Пусть власти проведут расследование и объяснят, что произошло", — сказал он.

Страдают бизнес и туризм

Местные жители жалуются, что из-за инцидента сократился поток туристов в Солсбери, а также страдает бизнес небольших магазинов, расположенных неподалеку от места происшествия. Им пришлось закрыться на время расследования.

Анна, продавец в магазине сладостей, посетовала, что посетителей стало заметно меньше. "Сейчас очень мало покупателей. Это очень сильно ощущается. Но, я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону", — поделилась она с корреспондентом РИА Новости.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Абэ призвал Путина разобраться в деле Скрипаля

Туристов также стало меньше, хотя по городу гуляют небольшие группки иностранцев и школьников из Европы. Кто-то забронировал туры заблаговременно и не стал отказываться от поездки. "Мы забронировали тур в Стоунхендж заранее. Было немного страшно, но мы решили все-таки поехать", — рассказал турист из Британии по имени Винак.

Никто не настроен против Россиян

Жителей городка больше заботит расследование случившегося, а также мало кто верит в "русский след" в этой истории, говорит местная жительница Сара.

"Я думаю, что многие британцы не имеют ничего против народа России. Все понимают, что это какие-то политические игры. Кстати, после того, как все произошло, выяснилось, что многие были недовольны тем, что в Солсбери живет человек, связанный со шпионажем", — рассказала она.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена