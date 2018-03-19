Солсбери после трагедии: меньше туристов, больше полицейских

СОЛСБЕРИ, 19 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Тихий английский городок Солсбери, в котором две недели назад произошла трагедия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, практически вернулся к обычной жизни. На улицах прогуливаются жители городка и немногочисленные туристы, работают магазины и кафе. Как чувствуют себя люди в старинном городе, упоминание которого в последние дни не сходит со страниц мировых СМИ, попытался выяснить корреспондент РИА Новости.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Расследование инцидента



После двух недель бездоказательных обвинений со стороны правительства Великобритании в адрес России в понедельник в Британию наконец-то прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как ожидается, они встретятся с руководством военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи для проверки образцов отравляющего вещества, обнаруженного на месте инцидента.

Однако в самом Солсбери экспертов в понедельник никто не видел. Как выяснил корреспондент РИА Новости, специалисты, скорее всего, прибудут сюда в ближайшие дни.

Нет страха



Городок, который известен своим близким расположением к знаменитому Стоунхенджу, практически вернулся к своей обычной жизни: горожане неспешно идут по своим делам, по улицам гуляют туристы, слышен детский смех. Об инциденте здесь напоминает оцепленное место происшествия в центре города, а также ресторан ZiZi, в который в тот день заходили Сергей и Юлия. Около ресторана и скамейки в парке дежурят наряды полицейских, а также снуют тележурналисты.

Полицейский, который дежурит непосредственно около места происшествия, поделился с корреспондентом РИА Новости, что не опасается за свое здоровье. "Я думаю, что все будет хорошо. Мне не страшно", — сказал он.

Такого же мнения придерживаются проходящие мимо люди. Жительница Солсбери Сара, чей дом расположен непосредственно возле места трагедии, сказала, что страха нет ни у нее, ни у ее друзей. "Да, сначала я немного нервничала. Было бы совсем страшно, если бы это был теракт. Но этот инцидент был направлен на конкретных людей, а не на всех людей в целом. К тому же, если бы это угрожало здоровью населения, то власти, наверное, что-нибудь уже предприняли", — отметила она.

Молодой мужчина по имени Джон, прогуливавшийся в центре города с маленьким ребенком, также сказал, что не видит угрозы себе и своей семье в связи с инцидентом. "Не думаю, что это опасно для нас, мы живем, как обычно. Пусть власти проведут расследование и объяснят, что произошло", — сказал он.

Страдают бизнес и туризм



Местные жители жалуются, что из-за инцидента сократился поток туристов в Солсбери, а также страдает бизнес небольших магазинов, расположенных неподалеку от места происшествия. Им пришлось закрыться на время расследования.

Анна, продавец в магазине сладостей, посетовала, что посетителей стало заметно меньше. "Сейчас очень мало покупателей. Это очень сильно ощущается. Но, я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону", — поделилась она с корреспондентом РИА Новости.

Туристов также стало меньше, хотя по городу гуляют небольшие группки иностранцев и школьников из Европы. Кто-то забронировал туры заблаговременно и не стал отказываться от поездки. "Мы забронировали тур в Стоунхендж заранее. Было немного страшно, но мы решили все-таки поехать", — рассказал турист из Британии по имени Винак.

Никто не настроен против Россиян



Жителей городка больше заботит расследование случившегося, а также мало кто верит в "русский след" в этой истории, говорит местная жительница Сара.

"Я думаю, что многие британцы не имеют ничего против народа России. Все понимают, что это какие-то политические игры. Кстати, после того, как все произошло, выяснилось, что многие были недовольны тем, что в Солсбери живет человек, связанный со шпионажем", — рассказала она.