Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, хотя "раздражен" продолжающимся расследованием, сообщил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Не ведется никаких разговоров или дискуссий об удалении Мюллера", — сказал Гидли.

По его словам, "президент, как широко известно, раздражен" продолжающимся расследованием. Он повторил, что никакого "сговора" между предвыборным штабом Трампа и Россией не было и что все расследование представляет собой "самую большую охоту на ведьм в истории".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".