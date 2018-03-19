БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Поспешность, с которой британские власти выдвинули в адрес России ничем не подкрепленные обвинения по делу Скрипаля, вызывает вопросы, заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Непонятна та поспешность, с которой британские власти выдвинули ничем не подкрепленные документально обвинения в адрес России. В конце концов, если следовать здравому смыслу, наверное, стоило подождать, пока отец и дочь Скрипали поправятся и будут в состоянии дать показания. Может быть, кому-то как раз не хотелось этого дожидаться, может быть, расчет был совершенно иной", — отметил он.

Чижов также обратил внимание на то, что место, где были найдены Скрипаль с дочерью, находится недалеко от военного объекта, где проводились исследования химоружия.

"Я обратил внимание на географическую близость двух объектов: той скамейки, на которой были обнаружены Скрипали, и крупнейшего в Великобритании военного исследовательского центра, который занимался исследованиями химического оружия, в Портон Дауне. Расстояние это — порядка восьми миль, то есть 15 минут езды", — сказал Чижов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.