Чижов назвал возможные причины раздувания скандала вокруг "дела Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. За раздуваемым Лондоном делом об отравлении Сергея Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства, которому из-за проблем внутри страны и на внешнеполитической арене понадобился "старомодный шпионский скандал", заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной … Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", — сказал Чижов.
Кроме того, пояснил он, и внутри страны правительство консерваторов оказалось неспособно, во-первых, обеспечить себе прочное большинство на последних выборах, а во-вторых, дать те результаты, в том числе в контексте Brexit, которых ждет от него британское общество.
"Так что проблем было много, и то, чего, видимо, не хватало, если руководствоваться британскими классическими традициями, это хорошего старомодного шпионского скандала. Вот он и появился", — добавил постпред РФ.