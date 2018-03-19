Чижов назвал возможные причины раздувания скандала вокруг "дела Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. За раздуваемым Лондоном делом об отравлении Сергея Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства, которому из-за проблем внутри страны и на внешнеполитической арене понадобился "старомодный шпионский скандал", заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной … Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", — сказал Чижов.

Кроме того, пояснил он, и внутри страны правительство консерваторов оказалось неспособно, во-первых, обеспечить себе прочное большинство на последних выборах, а во-вторых, дать те результаты, в том числе в контексте Brexit, которых ждет от него британское общество.

"Лозунг нынешнего правительства – "Global Britain" – остаётся пока лозунгом без конкретного содержания. Даже на знаменитой трансатлантической сцепке — и то искры, видимые невооруженным глазом. Это и последние инициативы американской администрации по тарифам на сталь и алюминий, поставившие отношения США с Европой на грань торговой войны. Даже если взять иранскую ядерную сделку. Ведь Британия тоже один из участников "шестерки", и европейские участники "шестерки" пытаются что-то придумывать в условиях, когда американская сторона по сути ведет дело к тому, чтобы эту сделку элементарно пустить под откос", – напомнил он.

"Так что проблем было много, и то, чего, видимо, не хватало, если руководствоваться британскими классическими традициями, это хорошего старомодного шпионского скандала. Вот он и появился", — добавил постпред РФ.