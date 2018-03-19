МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Протесты палестинцев против переноса посольства США в Иерусалим будут носить мирный характер, демонстранты не будут прибегать к насилию, заявил РИА Новости советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.
"Конечно, никто не будет кидать бомбы в (президента США Дональда) Трампа. Не будет никаких попыток насилия. Но, конечно, ожидаются демонстрации", — сказал Шаат.
Ранее генеральный секретарь Демократического фронта Освобождения Палестины Наиф Хаватме пообещал, что в ответ на перенос посольства США в Иерусалим, которое ожидается в мае, в Палестине начнется новая интифада.
Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.