Евросоюз намерен сделать все для сохранения ядерной сделки с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. ЕС намерен сделать все возможное, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, встреча глав МИД стран-членов союза продемонстрировала единство этой позиции, заявила в понедельник на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Могу сказать вам, что я увидела единство за переговорным столом по вопросу сохранения ядерного соглашения и необходимости сделать все, что мы можем, чтобы все стороны оставались привержены его полному выполнению", — сказала она.

Могерини подтвердила, что на переговорах не поднимался вопрос о введении каких-либо дополнительных санкций в отношении Ирана.