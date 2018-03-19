Власти украинского Днепра объявили выходные из-за снегопада

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Власти украинского Днепра (Днепропетровск до переименования) объявили преждевременные каникулы для школьников и двухдневные выходные для бюджетников из-за "снежного коллапса", который парализовал транспорт в городе, сообщается на сайте Днепровского горсовета в понедельник.

Как сообщают местные власти, за последние сутки в Днепре выпала двухмесячная норма осадков, слой снега местами достиг 68 сантиметров. Из-за резкого ухудшения погодных условий в мэрии приняли решения, которые помогут работникам коммунальных служб быстрее преодолеть последствия непогоды.

"По словам мэра (Бориса Филатова — ред.), завтра, 20 марта, в школах Днепра начнутся шестидневные каникулы. Продлятся они до 26 числа включительно. В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы — в случае значительного уменьшения численности детей", — говорится в сообщении.

Также 20 и 21 марта в городском совете, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме тех, которые предотвращают чрезвычайную ситуацию, будут выходными днями. Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня мэр дал и руководителям предприятий всех форм собственности.

В своем обращении глава города также отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.