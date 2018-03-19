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Законодательное собрание Китая утвердило новый состав правительства страны

19:2319.03.2018
(обновлено: 19:27 19.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ШтольПерейти в фотобанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае. Архивное фотоПрохожие на пешеходной улице в Шанхае. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Штоль
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ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 13-го созыва в ходе голосования в понедельник утром утвердили новый состав правительства Китая, назначив новых вице-премьеров и членов Госсовета, а также поддержав предложенные премьером Ли Кэцяном кандидатуры глав министерств.

Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заксобрание Китая утвердило пять членов Госсовета
Сессия ВСНП, начавшаяся 5 марта, завершит работу 20 марта. В заключительный день переизбранный на второй строк председатель КНР Си Цзиньпин выступит с официальной речью, после чего премьер Госсовета Ли Кэцян даст традиционную пресс-конференцию.

Вице-премьеры

Одним из наиболее важных моментов голосования было утверждение четырех вице-премьеров. Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывший глава партийного комитета Шанхая Хань Чжэн сменил на должности первого вице-премьера Чжан Гаоли. Тем временем Лю Хэ, который в октябре прошлого года вошел в состав 25-местного Политбюро ЦК, занял должность вице-премьера по финансовым вопросам. Лю Хэ известен как автор знаменитой "реформы сферы предложения" председателя Си Цзиньпина, призванной к сокращению избыточных мощностей в промышленном секторе экономики Китая.

Сунь Чуньлань сменила Лю Яньдун, которая курировала гуманитарные вопросы, а Ху Чуньхуа — вице-премьера Ван Яна, заведовавшего вопросами сельского хозяйства, коммерции и торговых отношений с США. Ван Ян вошел в "семерку" членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК, на прошлой неделе Ван Ян также занял пост председателя главного совещательного органа КНР — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Члены Госсовета

Министр иностранных дел Ван Ии присягает на пост во время пленарного заседания Китая в Большом зале народов в Пекине. 19 марта 2018
© AP Photo / Mark Schiefelbei
Ван И вновь стал главой МИД Китая
Помимо прочего, сменились четыре из пяти членов Госсовета КНР, чьи полномочия в иерархии исполнительной власти Китая выше, чем у министров. При этом три из пяти членов Госсовета будут совмещать этот пост с министерской должностью.

Пост члена и ответственного секретаря Госсовета занял бывший министр финансов Сяо Цзе, в конце февраля его предшественника на посту начальника секретариата Госсовета Ян Цзина обвинили во взяточничестве. Вновь назначенный глава МИД КНР Ван И будет совмещать этот пост с должностью члена Госсовета, курирующего международные вопросы. Ранее этот пост занимал Ян Цзечи.

Генерал Вэй Фэнхэ, назначенный на пост главы оборонного ведомства, сменит на обоих постах Чан Ваньцюаня и будет также совмещать две должности. Министр общественной безопасности Чжао Кэчжи также назначен членом Госсовета, его предшественником в Госсовете, как и на посту главы ведомства, был действующий комиссар Народной вооруженной милиции Китая Го Шэнкунь.

Единственным, кто сохранил пост члена госсовета КНР, остался Ван Юн, который до 2013 года был председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете.

Министры

Глава китайского Госсовета Ли Кэцян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ли Кэцян переназначен на пост премьера Китая на второй срок
Ранее ВСНП одобрило проект реформы государственных органов, в результате которой в составе Госсовета остались 26 министерств и комитетов, ряд ведомств были объединены, некоторые упразднены, при этом были созданы три новых министерства — министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов.

Министром финансов назначен глава бюджетной комиссии постоянного комитета ВСНП Лю Кунь, который с мая 2013 года по декабрь 2016 года уже занимал этот пост. Министром коммерции остался Чжун Шань, занимающий должность с прошлого года.

Одним из наиболее важных назначений стало назначение главы Народного банка КНР (ЦБ). Один из самых влиятельных экономических фигур в мире Чжоу Сяочуань, возглавлявший ЦБ рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность, пост занял его заместитель И Ган.

Глава внешнеполитического ведомства Ван И сохранил свой пост, при этом был также назначен членом Госсовета КНР, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о желании властей укрепить ведомство, а также позицию и влияние Китая на международной арене.

Шанхай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китайское заксобрание одобрило проект реформы государственных органов
Министром обороны стал бывший командующий ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковник Вэй Фэнхэ, который в воскресенье стал членом Центрального военного совета КНР.

Главой госкомитета по реформам и развитию КНР переназначен Хэ Лифэн, который находится на этой должности с февраля 2017 года. Также свой пост сохранил министр образования Чэнь Баошэн, занимающий этот пост в 2016 года. Мяо Вэй, который с 2013 года возглавляет министерство промышленности и информатизации Китая, также сохранил свой пост. Помимо этого, обязанности главы ведомства продолжит выполнять министр общественной безопасности Чжао Кэчжи, пост он занял в октябре прошлого года. Чэнь Вэньцин, возглавивший в ноябре 2016 года министерство государственной безопасности, остался на своем посту.

Реакция бирж

Политические изменения в стране повлияли на открытие торгов на фондовых биржах материкового Китая и Гонконга. Биржи открылись незначительным падением и торгуются разнонаправленно на фоне переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на второй срок и обновления кабинета министров страны.

Торги на Шанхайской фондовой бирже были закрыты на 15 минут на время голосования на сессии ВСНП, которое утверждало состав нового правительства Китая. Кроме того, понедельник стал первым торговым днем после того, как председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на второй срок, а премьер Госсовета КНР переназначен на свою должность.

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