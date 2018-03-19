Британия будет применять международные соглашения ЕС в переходный период

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости, Мария Князева. Международные соглашения Евросоюза продолжат применяться к Великобритании в переходный период – то есть, после Brexit, но до 31 декабря 2020 года, сказал министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

"Мы (с Евросоюзом) договорились, что во время этого периода соглашения, вырастающие из членства в Евросоюзе, продолжат применяться, как сейчас", — сказал он в контексте торгово-экономических отношений Великобритании с третьими странами.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.