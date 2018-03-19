Политолог: Лондон использует дело Скрипаля в своих целях в связи с Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Великобритании используют дело Скрипаля для достижения своих политических целях в связи с предстоящим выходом королевства из состава Евросоюза, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

"Какова бы ни была правда в деле Скрипаля, мы ее никогда не узнаем, потому что за этим стоят спецслужбы. Расследование займет долгие месяцы. Очевидно же то, что дело использовано британцами в собственных политических целях", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что британцы из-за Brexit "заинтересованы помешать сближению между Европейским союзом и Россией, поскольку сами они изолируются от этого еще больше".

"Они хотят также усилить НАТО относительно Европейского союза, будучи его членами. Кроме того, это дело, которое возникло буквально перед выборами в России и в ситуации с возрождением франко-британского тандема, для англосаксов стало возможностью попытаться подвергнуть критике Россию и помешать любому подъему на континентальном уровне", — добавил Томанн.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В ЕС заявляют о солидарности и поддержке Лондона в деле Скрипаля.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".