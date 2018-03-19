Соглашение ЕС и Британии по "разводу" требует ратификации обеими сторонами

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Мария Князева. Договоренности, достигнутые между Евросоюзом и Великобританией по условиям их "развода" должны еще быть ратифицированы всеми сторонами этого соглашения, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.
"Юридическая ясность по всем этим пунктам (соглашения о "разводе" — ред.), включая (договоренность — ред.) о транзитном периоде, которая является частью этого соглашения, наступит только после его ратификации обеими сторонами", — сказал Барнье.
Он отметил, что все пункты соглашения об условиях Brexit должны быть одобрены одновременно.