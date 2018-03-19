Соглашение ЕС и Британии по "разводу" требует ратификации обеими сторонами

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Мария Князева. Договоренности, достигнутые между Евросоюзом и Великобританией по условиям их "развода" должны еще быть ратифицированы всеми сторонами этого соглашения, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.

"Юридическая ясность по всем этим пунктам (соглашения о "разводе" — ред.), включая (договоренность — ред.) о транзитном периоде, которая является частью этого соглашения, наступит только после его ратификации обеими сторонами", — сказал Барнье.

Он отметил, что все пункты соглашения об условиях Brexit должны быть одобрены одновременно.

Барнье сообщил, что ЕС и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о "разводе". Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.