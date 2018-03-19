Следователи по делу о смерти Глушкова опрашивают соседей

ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудники полиции в понедельник будут опрашивать соседей скончавшегося недавно в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, Скотланд-Ярд также призывает всех, кто видел или слышал что-то подозрительное 11 и 12 марта, связаться с полицией.

"Сотрудники сегодня продолжат обходить дома на Кларенс-авеню и в округе, спустя неделю после того, как господин Глушков был обнаружен мертвым у себя дома. Следователи открыты ко всем версиям и призывают всех, кто обладает информацией, способной помочь следствию, анонимно связаться с ними", — говорится в сообщении полиции.

"В особенности они призывают всех, кто мог слышать или видеть что-то подозрительное в доме или около него на Кларенс-авеню в Нью-Молдене в воскресенье, 11 марта, и понедельник, 12 марта, связаться с ними", — отмечается в сообщении.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.