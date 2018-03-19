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МИД призвал Киев прислушаться к рекомендациям ООН по закону об образовании

17:1719.03.2018
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© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание ООН в Женеве. Архивное фотоЗдание ООН в Женеве. Архивное фото
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ призвало Киев прислушаться к рекомендациям наблюдательной миссии ООН по правам человека относительно закона об образовании, который нарушает права языковых меньшинств на Украине.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Очередной доклад миссии ООН на Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля нынешнего года был ранее распространен в Женеве.

"Призываем Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям Наблюдательной миссии и Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона "Об образовании", который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих. Ожидаем внесения необходимых изменений в статью 7 закона, вывода за рамки его реализации частных школ и обеспечения достаточного объема государственного образования на языке меньшинств", — заявили в МИД.

На Украине проходит реформа образования. Власти уже приняли базовый закон об образовании, статья которого о языках обучения вызвала дипломатический скандал с соседями Украины из-за опасений ущемления прав нацменьшинств. В будущем Минобразования Украины планирует конкретизировать особенности обучения на языках нацменьшинств.

Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Для урегулирования конфликтной ситуации Украина обратилась в Венецианскую комиссию, одна из ее рекомендаций касалась необходимости прямого диалога с представителями национальных меньшинств по вопросу внедрения норм о языках обучения.

Также в российском МИД отметили, что, по данным ООН, в отчетный период сократилось число жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения — 12 убитых и 61 раненый. При этом жертвы в результате обстрелов мирных объектов из реактивных систем залпового огня возросли в два раза, а наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти всех жертв за отчетный период пришлись на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, и за них, вероятно, "несет ответственность правительство".

"Серьезную озабоченность вызывает уровень зафиксированных наблюдательной миссией фактов грубейших нарушений прав человека со стороны украинских правоохранительных органов и СБУ, которые, как показывают последние доклады ООН, носят системный характер… Вновь ооновцы вынуждены были констатировать отсутствие у украинских властей политической воли и интереса в проведении полноформатного расследования всех фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников ВСУ и СБУ. Это способствует дальнейшему распространению в стране вседозволенности и безнаказанности", — заявили в МИД, отметив, что "на этом фоне уже не вызывает удивление отсутствие какого-либо прогресса в расследовании преступлений, совершенных в Одессе в мае 2014 года".

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Также в МИД обратили внимание на то, что ООН выражает обеспокоенность наступлением "украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая рост нападок на свободу выражения мнения, свободу СМИ и физических нападений на журналистов".

"Обеспокоены установленными командой ООН многочисленными фактами дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа. Речь идет, по оценкам Наблюдательной миссии, не об отдельных случаях нетерпимости в адрес УПЦ, но о спланированной кампании, которая осуществляется при очевидном потворстве официальных властей и сотрудников правоохранительных органов", — добавили в МИД России.

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