Багдад направил средства на выплату зарплат служащим в Иракском Курдистане

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Федеральное правительство Ирака перевело деньги для выдачи зарплат служащим в автономном регионе Иракский Курдистан, говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра страны Хайдера аль-Абади.

"Федеральное министерство финансов перевело зарплаты всем служащим региона Курдистан, в том числе пешмерге (курдские вооруженные формирования — ред.). Подтверждаем, что будет осуществлен тщательный контроль за получением зарплат тем, кому она причитается", — сообщает пресс-служба.

Как говорится в заявлении министерства финансов Курдистана, полученном в распоряжение РИА Новости, автономный регион получил средства на выплату зарплаты служащим, их выдача начнется в понедельник или вторник.

По данным Минфина Курдистана, иракский центральный банк перевел в Эрбиль 317 миллиардов иракских динаров (около 315 миллионов долларов). Вместе с тем, в заявлении министерства отмечается, что автономии на выдачу зарплат нужно 590 миллиардов динаров.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.

В декабре минувшего года в автономном регионе вспыхнули демонстрации против задержки зарплат. Сообщалось о гибели не менее семи человек и ранении 80 в результате столкновений силовиков с демонстрантами. Протестующие подожгли офисы нескольких политических партий, включая штаб ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК).