Евросоюз хочет договориться с Британией о будущих отношениях

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хочет договориться с Великобританией о будущем партнерстве после Brexit во время действия переходного периода в отношениях страны и союза, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии (ЕК) Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.

Переходный период в отношениях должен наступить после Brexit, как сейчас ожидается — с 30 марта 2019 года. Согласно документам ЕК, транзитный период продлится до 31 декабря 2020 года.

"За этот переходный период мы должны будем финализировать наши будущие отношения. Этот период будет коротким, поэтому переговоры о нашем будущем партнерстве будут интенсивными", — сказал Барнье.