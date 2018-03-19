Евросоюз хочет договориться с Британией о будущих отношениях

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хочет договориться с Великобританией о будущем партнерстве после Brexit во время действия переходного периода в отношениях страны и союза, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии (ЕК) Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.
"За этот переходный период мы должны будем финализировать наши будущие отношения. Этот период будет коротким, поэтому переговоры о нашем будущем партнерстве будут интенсивными", — сказал Барнье.