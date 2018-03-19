Британия сможет в переходный период вести переговоры с третьими странами

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости, Мария Князева. Великобритания сможет во время переходного периода в отношениях с Евросоюзом, который начнется после Brexit, вести переговоры о новых договоренностях с третьими странами, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.
"Переходный период будет временем, полезным для властей и компаний Великобритании, чтобы подготовиться к будущему, к примеру, проводя переговоры во время этого периода с третьими странами о соглашениях", — сказал он.
Барнье ранее сообщил, что Евросоюз и Великобритания "пришли к соглашению по транзитному периоду" в отношениях.