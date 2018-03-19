Международные организации не помогают Ливии с мигрантами, считает эксперт

БЕНГАЗИ, 19 мар — РИА Новости. Международные организации не оказывают помощь Ливии в решении проблемы нелегальной миграции в стране, заявил РИА Новости начальник управления по борьбе с незаконной миграцией на востоке Ливии Фарадж Мумин.

"Нам не была предоставлена никакая (гуманитарная — ред.) помощь или помощь в отправке мигрантов из приютов в их страны", — сказал он.

По словам собеседника агентства, у управления нет связей с организациями, ответственными за работу с мигрантами, такими как Международная организация по миграции (IOM), ООН или другими.

Мумин отметил, что управление испытывает недостаток средств в связи с увеличением потока мигрантов в Ливию, таких как машины скорой помощи, внедорожники для поиска мигрантов в пустыне и на границах с соседними государствами, в том числе в городе Эль-Кофра и районах, граничащих с Египтом.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добрались более 170 тысяч человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.