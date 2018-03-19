В Тунисе военные обнаружили двух боевиков в пещере

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Силы правопорядка Туниса обнаружили двух "опасных террористов", находящихся в розыске, один из них ликвидирован, сообщает радиостанция Mosaique FM.

Разыскиваемые скрывались в пещере в районе города Бен-Кардан рядом с ливийской границей. После того, как бойцы национальной гвардии окружили убежище, один из боевиков подорвался на гранате, сообщает радио. Силовики продолжают операцию, чтобы арестовать оставшегося в живых экстремиста.

В начале марта президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на семь месяцев.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.