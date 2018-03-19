Евросоюз и Великобритания договорились о транзитном периоде в отношениях

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания договорились о переходном периоде в отношениях, который должен начаться после отделения страны от Евросоюза, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.

Переходный период в отношениях должен наступить после Brexit, как сейчас ожидается — с 30 марта 2019 года. Согласно документам ЕК, стороны договорились о транзитном периоде продолжительностью до 31 декабря 2020 года.

"Мы пришли к соглашению по транзитному периоду. Он будет лимитирован во времени. Во время этого периода Великобритания больше не будет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе, поскольку она больше не будет являться членом ЕС с 30 марта 2019 года. Страна сохранит все выгоды единого рынка, таможенного союза ЕС, а также европейской политики и должна будет в связи с этим выполнять все правила ЕС, как и страны-члены ЕС", — сказал он.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.