Британия хочет приблизить начало переговоров с ЕС о будущих отношениях

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости, Мария Князева. Лондон надеется как можно быстрее начать переговоры с Евросоюзом о структуре будущих отношений, сказал министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

"Мы намерены начать переговоры о будущем партнерстве – экономическом и не только, как можно быстрее. Предполагаем, что мартовский саммит запустит (этот процесс – ред.), на что я надеюсь", — сказал он.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.