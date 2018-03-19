Здание Рады проверили из-за информации о подготовке теракта Савченко

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Госохрана провела проверку в здании верховной Рады Украины в связи с информацией о подготовке взрывов в парламенте депутатом Надеждой Савченко, сообщило украинское интернет-издание LB.ua.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Пленарное заседание парламента запланировано на вторник, в понедельник депутаты собирались на согласительный совет в Раде.

"УГО (управление государственной охраны — ред.) проводит осмотр парламента перед пленарной неделей. Задействованы кинологи с собаками, чтобы избежать провокаций со взрывчатками. Очевидно, такие меры связаны с угрозами нардепа Савченко. Мы со своей стороны должны обеспечить порядок", — сообщил в понедельник изданию один из сотрудников охраны Рады.

Сообщается, что группа людей в камуфляжной форме с несколькими собаками провела проверку кулуаров Рады, гардеробных и всех входов в здание парламента. После чего, по данным издания, группа подписала акт о проведении осмотра.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.