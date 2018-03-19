Скотланд-Ярд не видит связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля

ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд по-прежнему не наблюдает связи между кончиной в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и отравлением в Солсбери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я должен подчеркнуть, что мы в ходе расследования пока не обнаружили ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери, и я хотел бы заверить жителей района Нью-Молден (где жил Глушков – ред.), что никакой угрозы общественному здоровью в связи с данным расследованием нет", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы отдела Столичной полиции Лондона по борьбе с терроризмом Кларка Джарретта.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.